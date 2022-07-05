عدن - ياسمين عبد الله التهامي - لبنان.. اشتباكات عنيفة في مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين

الإثنين 4 يوليه 2022

الخليج 365

أعلنت وسائل إعلام لبنانية، الإثنين، أن اشتباكات عنيفة اندلعت بين عناصر من "جند الشام" و"عصبة الأنصار" داخل مخيم عين الحلوة للاجئين الفلسطينيين، أسفرت عن وقوع إصابتين، وقد استخدمت خلال الاشتباكات "قذائف صاروخية".



ووفقا لما أوردته الوكالة الوطنية للإعلام في لبنان، فإن الوضع الأمني توتر فجأة في مخيم عين الحلوة، شرق مدينة صيدا، وقد اندلعت اشتباكات عنيفة في حي الطوارئ بين عناصر من جند الشام وعصبة الأنصار.

وحسب الوكالة الرسمية، استخدمت في الاشتباكات الأسلحة الرشاشة و قذائف الـ(أر.بي.جي).

وأفادت معلومات بأن الاشتباك بدأ فرديا بين عنصرين من الطرفين، سرعان ما تطور الى اشتباك، ما أدى إلى إصابة المسؤول في جند الشام، هيثم الشعبي بفخده، وآخر يدعى محمود برقاوي ابن ابو عبيده الطرابلسي، الذي نقل إلى خارج المخيم للمعالجة.

وقد أدى الاشتباك إلى نزوح عدد كبير من الأحياء القريبة من منطقة الاشتباكات في المخيم إلى مناطق أكثر أمانا.

وسريعا جرت اتصالات على أعلى المستويات فلسطينية ولبنانية، نجحت في تطويق ذيول الاشتباك، ومنع تفاقم الأوضاع وأعادت الهدوء الحذر الى المخيم، وفقا للوكالة الوطنية للإعلام.