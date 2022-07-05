عدن - ياسمين عبد الله التهامي - 6 جثث بـ10 دقائق.. تفاصيل عن هجوم شيكاغو وسلاح الجريمة

الإثنين 4 يوليه 2022

الخليج 365

بعدما أعلنت الشرطة الأمريكية، الاثنين، مقتل 6 أشخاص في حادث إطلاق نار وقع في طريق أحد مواكب الاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية في شيكاغو، بولاية إلينوي، أكدت السلطات العثور على بندقية استخدمها المهاجم لتنفيذ الهجوم.



وأضافت أن 24 شخصاً آخرين أصيبوا إثر الحادث اليوم.

وتابعت أنها مازالت تبحث عن مشتبه به، بينما منعت الناس من التجمهر في المكان نظراً لخطورة الموقف.

6 جثث في 10 دقائق

يشار إلى أن العرض المقام بمناسبة عيد الاستقلال الأمريكي كان توقّف فجأة حين أُطلقت أعيرة نارية بعد حوالي 10 دقائق من بدايته، مما دفع مئات الأشخاص إلى الفرار بحثا عن ملاذ آمن.

وأفادت شاهدة عيان كانت حاضرة في العرض أن الناس فروا من مكان الحادث عند سماعهم دوي إطلاق الرصاص، وسط صراخ ونحيب.

كذلك تابعت أن مئات من المحتفلين- بعضهم كانت تلطخه الدماء- فرّوا من الموقع، تاركين وراءهم أغراضهم وأمتعتهم.

حوادث متكررة

يذكر أن الولايات المتحدة تشهد بشكل متكرر حوادث عنف وإطلاق نار في المدارس والحانات والشوارع تسفر عن عشرات القتلى.

وقد ارتفعت وتيرة حوادث إطلاق النار هذا العام بشكل ملحوظ.