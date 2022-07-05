الأكاديمية الوطنية للتدريب تستقبل وفدا من حزب الأحرار الاشتراكيين.. صور

القاهرة - سامية سيد - التقى وفد من حزب الأحرار الاشتراكيين برئاسة الكاتب الصحفى طارق درويش رئيس الحزب، بالدكتورة رشا راغب المديرة التنفيذية الأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب، التى ستدير الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وفى بداية الحوار أشاد الكاتب الصحفى طارق درويش بما قدمته الدكتورة رشا راغب من مجهودات سابقة، فى منتدى شباب العالم واستمرارها فى الفترة الحالية فى انجاح وإدارة الأكاديمية الوطنية للتدريب كمديرة تنفيذية للحوار الوطني.

وأكد طارق درويش رئيس حزب الأحرار الاشتراكيين خلال المقابلة إن الرئيس السيسى أعطى قبلة الحياة مرة أخرى للأحزاب السياسية بما يجعلها تشارك بجديه فى كافة المشاركات البرلمانية وطرح برنامجها استعدادا للتنافس الإيجابى الذى يسرى الحياة السياسية مزيدا من الفاعلية والتجاوب بما يخدم الصالح العام وأنه ينبغى إن تمارس الحياة السياسية أنشطتها على مسافة واحدة من الفرص المتقاربة التى تضيف إلى الحياة السياسية روح جديدة تواكب متطلبات الجمهورية الجديدة.

وأوضح درويش للدكتورة رشا راغب إن حزب الأحرار من أقدم الأحزاب السياسية فى مصر ويعد أحد المنابر الثلاثة التى قامت عليها الحياة السياسية فى مصر وإن حزب الأحرار الاشتراكيين قد عاد مرة أخرى إلى ممارسة نشاطه السياسى فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى بعد فترة نزاعات غير جادة فى السنوات السابقة.

كما قدم الكاتب الصحفى طارق درويش مذكرة تتضمن رؤى حزب الأحرار الاشتراكيين فى الحوار الوطنى الذى دعا إليه الرئيس السيسى للدكتورة رشا راغب وفى نهاية اللقاء أهدى درويش درع حزب الأحرار الاشتراكيين التذكارى للمديرة التنفيذية للأكاديمية الوطنية لتدريب وتأهيل الشباب.

ونود أن نؤكد أن الحزب فى حالة استنفار كامل لتقديم المزيد من الرؤى فى النواحى الاقتصادية والزراعية والصناعية وفيما يخص قانون الأسرة والمواريث.

وحضر اللقاء كلا من المهندس على الجعلى مساعد رئيس الحزب والدكتور تأمر عسران المستشار السياسى للحزب والمستشار عماد سامى المستشار القانونى للحزب وأمين عام حقوق الإنسان والدكتور أسامة الكرم رئيس تحرير حديث المدينة الصادرة عن حزب الأحرار الاشتراكيين والكاتب الصحفى خالد القشيرى رئيس تحرير جريدة العامل المصرى بالحزب والمستشارة دعاء طلبة أمينة المرأة بالحزب وأسامة سلامة أمين عام العمل الجماهيرى بالحزب والصحفى إسلام عبد الرحيم أمين عام لجنة الإعلام بالحزب والدكتور مصطفى أنيس أمين عام لجنة الصحة بالحزب.