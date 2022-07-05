شكرا لقرائتكم خبر عن تنسيقية الأحزاب تشارك مؤسسة "نيو ايجيبت" بأمريكا فى زيارة لمستشفى 57357 والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - شارك وفد من تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، مؤسسة نيو ايجيبت فى تقديم الدعم لأطفال مستشفى السرطان 57357 فى زيارة تملؤها البهجة تحت شعار "فرحة عيد".

وقدم الوفد، الهدايا لعدد 2400 طفل من أطفال المستشفى ما بين ملابس للعيد وهدايا أطفال والعديد من أوجه الدعم التى تلزم مناسبة عيد الاضحى المبارك.

وسط استقبال حار لوفدى "التنسيقية" و"نيو ايجيبت" من الدكتور شريف أبو النجا، مدير المستشفى، والدكتورة أمانى إبراهيم، مديرة وحدة العلاج بالفن وفريق العمل بالمستشفى.

ورصد مدير المستشفى، ما تحقق من انجازات وتحدياتها وامكانياتها، موجهاً الشكر للتنسيقية ومؤسسة "نيو ايجيبت" لدعمهم الدائم لأطفال المستشفى.

ووجه النائب عمر يونس، أمين سر تكتل التنسيقية بمجلسى النواب والشيوخ، كلمة عن دعم التنسيقية، وايمانها بالرسالة التى تقدمها المستشفى ووعد بزيارات أخرى للوقوف على متطلبات المستشفى.

ووجهت غادة على المدير الإقليمى لمؤسسة "نيو ايجيبت" فى مصر والشرق الاوسط تحية ماجد أمين، مؤسس مجموعة نيو ايجيبت بأمريكا وجميع مجلس إدارة المؤسسة، مشيرة إلى أن خطة نيو ايجيبت فى الدعم المستمر لأطفال المستشفى، والتى تعد هى الزيارة الثالثة للدعم وليست الأخيرة وخاصة لإيمانهم برسالة مركز العلاج بالفن داخل المستشفى.

شارك فى الزيارة، النائب عمرو يونس، النائبة غادة على، فيما شارك من أعضاء التنسيقية مريم النجدى، ايهاب نبيل، محفوظ حامد، حسن العزاوي.

وضم وفد مؤسسة نيو ايجيبت دكتور محمود جعفر وياسمين إبراهيم أعضاء نيو ايجيبت بأمريكا، وفريق شباب "نيو ايجيبت" فى مصر.