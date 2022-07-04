شكرا لقرائتكم خبر عن مقتل 6 في إطلاق نار خلال استعراض يوم الاستقلال الأمريكي والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - قتل 6 أشخاص وأصيب ما لا يقل عن 31 شخصا، اليوم الإثنين، جراء إطلاق مسلح النار من فوق أحد المباني، فيما بدا استهدافا لموكب للاحتفال بيوم الاستقلال في ضاحية هايلاند بارك الراقية بمدينة شيكاجو الأمريكية.

وذكر مسؤولون، خلال مؤتمر صحفي، أن إطلاق النار دفع المتفجرين إلى الفرار ذعرا من المكان، مشيرين إلى أنه تم العثور على بندقية في موقع الهجوم.

وأفادت الشرطة الأمريكية بأنها تبحث عن مشتبه به مبينة أنه على الأرجح رجل أبيض يتراوح عمره بين 18 و20 عاما، ومطالبة بتقديم معلومات للمساعدة في العثور عليه.

بدورها، قالت نانسي روتيرنج، رئيسة بلدية هايلاند بارك خلال المؤتمر الصحفي: "مجتمعنا هاله فعل عنيف هزنا حتى النخاع، قلوبنا مع أسر الضحايا في هذا الوقت العصيب".

وأوضحت إفادات المراكز الطبية أن الغالبية العظمى من المصابين نجمت إصابتهم عن الأعيرة النارية، بينما أصيب الباقون بجروح نتيجة الفوضى خلال العرض.

جاء الحادث في وقت ما زال فيه العنف باستخدام الأسلحة في أذهان كثير من الأمريكيين بعد مذبحة في 24 مايو، التي أسفرت عن مقتل 19 تلميذا ومعلمتين في مدرسة ابتدائية في أوفالدي بتكساس، وهجوم في 14 مايو أدى لمقتل 10 أشخاص في محل بقالة في بافالو بنيويورك.