المعارضة الإيرانية "متخوفة" من معاهدة بين بروكسل وطهران لنقل مدانين

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

متابعات

أثارت معاهدة بلجيكية إيرانية بشأن نقل المُدانين، مخاوف لدى ممثلي المعارضة الإيرانية في أوروبا، الذين اعتبروا أنها ”مصمّمة خصيصاً“ للعفو عن دبلوماسي إيراني مسجون في بلجيكا بعد إدانته في العام 2021 بالإرهاب.



ودانت محكمة انتويرب (شمال) الدبلوماسي أسد الله أسدي في الرابع من شباط/ فبراير بالسجن 20 عاما.

واتُّهم أسدي بأنه المحرّض الرئيسي على التخطيط لهجوم بالقنابل كان من المقرّر أن يستهدف في 30 حزيران/ يونيو 2018 التجمع السنوي لـ“المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية“، تجمعا للمجلس الوطني للمقاومة في فيلبينت بالقرب من باريس.

وهذا المجلس هو تحالفٌ من المعارضين الإيرانيين تشكل منظمة ”مجاهدي خلق“ المكوّن الرئيسي له.

ويخشى المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية الذي كان طرفا مدنيا في المحاكمة، أن يتم نقل أسدي إلى إيران إذا صادق البرلمان البلجيكي على ذلك، مؤكدا أن هذا النص سيسهل عودة أسدي.

ويتعلق النص بالمعاهدة الثنائية التي وقعت في بروكسل في 11 آذار/ مارس 2022، بين وزارة العدل البلجيكية والسفير الإيراني في بروكسل غلام حسين دهقاني، بحسب نسخة حصلت عليها وكالة ”فرانس برس“.

وستتم مناقشة النص ابتداء من صباح الثلاثاء في لجنة برلمانية، وربما يطرح للتصويت اعتبارا من الخميس، بحسب مصدر في البرلمان.