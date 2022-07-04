"مشروعات النواب" توصى بإعادة نظر تسعير الأراضى ومنح المستثمرين فترة سماح

القاهرة - سامية سيد - أوصت لجنة المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بمجلس النواب برئاسة النائب محمد كمال مرعى، خلال اجتماعها اليوم، الهيئة العامة للتنمية الصناعية بالإعلان عن شغل وظائف فى مكاتبها فى المحافظات وذلك لسد العجز فى هذه المكاتب.

كما أوصت اللجنة أيضا، تحديث فكر وأداء موظفى الهيئة العامة للتنمية الصناعية بما يتماشى مع الدور المنوط بها وفقاً للتشريعات التى تحكم أداءها لتفعيل هذه التشريعات والفضاء على البيروقراطية، وقيام الهيئة أثناء طرحها للأراضى الصناعية فى محافظات الصعيد بإعادة النظر فى تسعير هذه الأراضى مع إمكانية وضع فترة سماح (3سنوات) لحين قيام المستثمر بالتشغيل والإنتاج ثم يقوم بالسداد بعد هذه المدة.

وشددت اللجنة فى توصياته، على إعادة النظر فى قيمة رسوم التكاليف المعيارية التى تفرضها الهيئة، والنظر فى إمكانية اشتراك المحافظات وجهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر فى التسويق للوحدات بالمجمعات الصناعية الـ(13) لزيادة نسب الإشغال فى هذه المجمعات بما يواكب التحديات الاقتصادية القائمة، إضافة لتشكيل لجنة فى الهيئة لحل مشاكل جمعية المستثمرين فى مدينة دمياط الجديدة.