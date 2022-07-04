10 توصيات لـ"شباب النواب" بعد زيارة الإسماعيلية وبورسعيد.. تعرف عليها

القاهرة - سامية سيد - استعرض الدكتور محمود حسين، رئيس لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، خلال اجتماع اللجنة اليوم، توصيات الزيارة الميدانية للجنة لمحافظتى الإسماعيلية وبورسعيد.

وأكد رئيس لجنة الشباب، أن الزيارات الميدانية تخلق حالة من التلاحم والاندماج، بين نواب البرلمان والمواطنين، لافتا إلى أن أبرز توصيات اللجنة فيما يخص زيارة محافظة الإسماعيلية جاءت على النحو التالى:-

1 – إنشاء شركة باسم النادى الإسماعيلى للاستثمار الرياضى يسمح فيها للأفراد بشراء أسهم بها وذلك تفعيلاً للاستثمار الرياضى الذى نص عليه قانون الرياضة رقم 71 لسنة 2017.

2 – سرعة تسليم المبنى الاجتماعى للنادى الإسماعيلى - الذى افتتحه الرئيس عبد الفتاح السيسى فى عام 2019 - إلى إدارة النادى فى خلال 90 يوما كحد أقصى والذى بلغت تكلفة إنشاءه ما يقرب من 700 مليون جنيه.

3 - عقد اجتماع تحت رعاية وزير الشباب والرياضة بين كل من (الإدارة المركزية للاستثمارات الرياضية بالوزارة – مديرية الشباب والرياضة بالإسماعيلية –"مقاول المشروع" – مركز البحوث ودراسات الهندسة المدنية "استشارى المشروع") لاستكمال الأعمال المتبقية الخاصة بتطوير الصالة المغطاة بمحافظة الإسماعيلية ومخاطبة وزارة التخطيط لتوفير الاعتمادات المالية الخاصة بالمشروع فى ضوء المقايسة التقديرية، على أن تقوم وزارة الشباب والرياضة بالإشراف على عملية التطوير مركزياً، وذلك لسرعة إنجاز الأعمال واستخراج المتطلبات المالية الخاصة بالمشروع.

4 – عودة مدرسة الموهوبين الرياضية بمحافظة الإسماعيلية بعد تخصيص مبلغ 66 مليون جنيه لتطويرها.

واستعرض رئيس لجنة الشباب التوصيات الخاصة بمحافظة بورسعيد وجاءت على النحو التالى:-

1 - وضع جدول زمنى للانتهاء من تنجيل ملعب نادى المريخ بالنجيل الطبيعى، وسرعة إنهاء تراخيص إقامة مشروع استثمارى على قطعة أرض تابعة للنادى لتقليل الأعباء المالية.

2 - زيادة الدعم المادى لمركز شباب بور فؤاد والذى يخدم قطاع كبير من الناشئين من ذوى الهمم فى ظل الاهتمام غير المسبوق من القيادة السياسية بذوى القدرات الخاصة.

3 – تذليل كافة المعوقات التى تواجه نادى بور فؤاد مع جهاز التنسيق الحضارى وذلك لمساعدتهم فى إنشاء مدرجات ومكاتب إدارية.

4 - ضرورة البدء فى أعمال صيانة ملاعب مركز شباب الحى الإماراتى، خاصة أنه لم يتم صيانتها منذ 3 سنوات.

5 - تخفيض اشتراكات العضوية الخاصة بمركز شباب الحى الإماراتى والتى تبلغ 1400 جنيه لتخفيف العبء عن سكان الحى خاصة وأن معظمهم من الشباب، والعمل على إنشاء مركز شباب ثانى فى الحى الإماراتى بالمحافظة.

6 - تخفيض القيمة الإيجارية لمقابل الانتفاع العام لنادى التجديف من قبل هيئة قناة السويس.