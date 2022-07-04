شكرا لقرائتكم خبر عن نقيب الصحفيين يعلن موافقة رئيس الوزراء على زيادة بدل التكنولوجيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن ضياء رشوان نقيب الصحفيين أنه بالتواصل مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، بخصوص تقرير زيادة في بدل التدريب والتكنولوجيا لأعضاء نقابة الصحفيين والعاملين بالمؤسسات الصحفية القومية، تتناسب مع ما اتخذته الحكومة من إجراءات مماثلة تخص بقية قطاعات العاملين، فقد استجاب رئيس الوزراء لهذا.

وتابع نقيب الصحفيين في بيان له على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: أنه يجري حاليا دراسة نسبة الزيادة مع الدكتور محمد معيط وزير المالية.