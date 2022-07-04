قانون العمل من أبرز إنجازات "الشيوخ" التشريعية لتحفيز الشباب وزيادة الإنتاج

القاهرة - سامية سيد - شهد دور الانعقاد الثانى من الفصل التشريعى الأول لمجلس الشيوخ، برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، الانتهاء من مشروع قانون العمل، كواحد من أهم التشريعات التى تنظم العمل فى القطاع الخاص.

ووفقا لتقرير انجازات مجلس الشيوخ، فأن المجلس كان شديد الحرص عـنـد تـنـاولـه لـمـشـروع قـانـون بإصـدار قـانـون الـعـمـل عـلـى خـلـق مـنـظـومـة فـاعـلـة لإدارة الموارد البشرية وتعظيم الاسـتـفـادة مـنـهـا ومـعـالـجـة السلبيات الـتـى أسـفـر عـنـهـا التطبيق الـعـمـلـى لـقـانـون العمل رقم (12) لسنة 2003 وتعديلاته، من خلال بناء مجتمع عمل متوازن؛ ومناخ عمل مستقر، وذلك نظرا لما كـانـت للثروة البشـريـة الـمـصـريـة أهمية كبيرة والتى أسهمت عبر آلاف السنين فى نشأة الـحـضـارة.

وأشار المجلس إلى أن التعديلات من شأنها تنعكس على زيادة الإنتاج وتحفيز الشباب عـلـى الـعـمـل بـالـقـطـاع الخاص دون تـخـوف أو قلق، مع وضع ضمانات منضبطة وآمنة لإنهاء علاقة العمل فى ظـل نـظـام قـضـائـى متخصص للفصل فـى الـدعـاوى الـعـمـاليـة سعياً لجذب المستثمر الـمـحـلـى والأجـنـبـى لـدعـم الاقـتـصـاد الـوطـنـى

وأوضح التفرير، أن الـلـجـنة المشـتـركـة مـن لـجـنـة الـطـاقـة والبيئة والـقـوى الـعـامـلـة ومـكـتـب لـجـنـة الـشـئـون الـدسـتـوريـة والتشريعية اجتمعت لمناقشته (ستة اجتماعات) خلال دور الانعقاد العادى الأول وسبعة اجـتـمـاعـات خلال دور الانعقاد العادى الثاني) لإعـداد تـقـريـرهـا عـن مشـروع الـقـانـون، والذى ناقشه المجلـس عـلـى مـدار (اثنتى عشرة جلسة) أسـفـرت الـمـنـاقـشـات عـن تعديل (اثنتين وثلاثين مادة) من مواد مشروع القانون.