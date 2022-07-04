أوكرانيا المدمرة تسعى للتعافي من الأصول المصادرة لروسيا

وصف الجنود الأوكرانيون العائدون من الخطوط الأمامية في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا - حيث تشن روسيا هجومًا شرسًا - تحول الحياة خلال الحرب، حيث احترقت الغابات والمدن، وكثر أعداد الجنود المصابون بأطراف مقطوعة، فيما اشتكى البعض من التنظيم الفوضوي والهجر ومشاكل الصحة العقلية الناجمة عن القصف المستمر.

في حين قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، الإثنين، إن إعادة إعمار بلاده التي مزقتها الحرب هي «المهمة المشتركة للعالم الديمقراطي بأسره»، حيث وضع رئيس وزرائه خطة تعاف بقيمة 750 مليار دولار مع الإصرار بأن يكون المصدر الرئيسي للتمويل من الأصول المصادرة لروسيا.

تعافي أوكرانيا

وبينما واصلت القوات الروسية تقدمها الساحق في منطقة دونباس الشرقية بأوكرانيا، تحدث زيلينسكي عبر رسالة فيديو إلى مؤتمر تعافي أوكرانيا في سويسرا حول احتياجات البلاد، قائلا لمئات الحاضرين في لوغانو: «إن إعادة إعمار أوكرانيا ليس مشروعًا محليًا، وليس مشروعًا لدولة واحدة، ولكنه مهمة مشتركة للعالم الديمقراطي بأسره- كل البلدان، وجميع البلدان التي يمكن أن تقول إنها متحضرة».

«استعادة أوكرانيا تعني استعادة مبادئ الحياة، واستعادة مساحة الحياة، واستعادة كل ما يجعل البشر بشرًا.»

وقالت وزيرة الخارجية البريطانية ليز تروس، إن مثل هذا التعافي سيتطلب نوعا من «خطة مارشال» لأوكرانيا لمساعدتها في إعادة البناء.

وقال زيلينسكي، إن مثل هذه الطموحات ستتطلب عمليات بناء وتمويل وأمن على نطاق واسع «في جميع أنحاء بلادنا والتي ستضطر إلى الاستمرار في العيش بجانب روسيا». الأصول الروسية وقال رئيس الوزراء الأوكراني دينيس شيمهال، الذي حضر بنفسه «غدًا في إعادة الإعمار لدينا». قدم خطة التعافي التي تلبي الاحتياجات الفورية - حتى مع استمرار الحرب - متبوعة بـ «التعافي السريع» عندما تنتهي، ثم المتطلبات طويلة المدى.

وقال إن تكلفة خطة الإنعاش تقدر بنحو 750 مليار دولار، وأصر على أن المصدر الرئيسي للتمويل «يجب أن يكون الأصول المصادرة لروسيا والأوليغارشية الروسية». واستشهد بتقديرات غير محددة بأن مجموع هذه المبالغ يبلغ 300 مليار دولار إلى 500 مليار دولار الآن.

وأضاف: «لقد تسببوا في هذا الدمار الهائل ويجب أن يحاسبوا على ذلك».

مواقع الدفاع

وذكر الملازم فولوديمير نازارينكو، 30 عامًا، الرجل الثاني في كتيبة سفوبودا التابعة للحرس الوطني الأوكراني، مع القوات التي انسحبت من سيفيرودونتسك بأوامر من القادة العسكريين.

قائلا، إنه خلال معركة استمرت لمدة شهر، قضت الدبابات الروسية على أي مواقع دفاعية محتملة وحولت مدينة يبلغ عدد سكانها قبل الحرب 101 ألف نسمة إلى «صحراء محترقة».

وأضاف كانوا يقصفوننا كل يوم. وشارك جنود آخرون، معظمهم ليس لديهم خبرة قتالية قبل الغزو، المزيد من الروايات المتشائمة مع الإصرار على عدم الكشف عن هويتهم أو استخدام أسمائهم الأولى فقط لمناقشة تجاربهم.

الموت في كل يوم

وأفاد أحد كبار مساعدي الرئاسة الشهر الماضي أن ما بين 100 و200 جندي أوكراني يموتون كل يوم، لكن البلاد لم تذكر العدد الإجمالي للقتلى في المعركة.

وزعم أحدهم أن وحدته فقدت 150 رجلاً خلال الأيام الثلاثة الأولى من القتال. وبينت الروايات المتعددة أنه بسبب القصف المتواصل، لم يتم إجلاء الجنود الجرحى إلا في الليل، وفي بعض الأحيان كان عليهم الانتظار لمدة يومين.

حيث احتلت القوات الروسية، الأحد، آخر معقل أوكراني في مقاطعة لوهانسك وصعدت ضرباتها الصاروخية على دونيتسك، مقاطعة دونباس حيث يقع المركز. أهداف خطة إعمار أوكرانيا: الاستفادة من الخبرات الخارجية والأموال الحكومية

إعادة بناء المستشفيات والمدارس والمباني الحكومية والمنازل

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