إعصار تشابا يخلف 12 جثة

ذكرت السلطات البحرية الصينية، أن فرق الإنقاذ التي تبحث عن أفراد الطاقم المفقودين من سفينة هندسية صينية غرقت في إعصار«تشابا» أنقذت شخصا رابعا وانتشلت 12 جثة.

وقال مسؤولون، إن عضو الطاقم الذي أنقذته سفينة تابعة للبحرية الصينية، أمس، في حالة مستقرة، وتم إنقاذ ثلاثة آخرين من أفراد الطاقم البالغ عددهم 30 شخصا.

وبينت السلطات أنه تم العثور على الجثث على بعد حوالي 50 ميلا بحريا (90 كيلومترا) جنوب غربي المنطقة التي غرقت فيها السفينة فوجينغ 001.

وكان المسؤولون يحاولون التعرف على الجثث. واستمر البحث عن بقية أفراد الطاقم.

الرافعة

وتم استخدام الرافعة العائمة المسجلة في الصين، وقالت السلطات البحرية، إنها كانت تحتمي من العاصفة الاستوائية تشابا، لكنها جرت مرساتها وتسببت في كسر سلسلتها.

ثم انقسمت السفينة إلى قسمين وغرقت، السبت، خلال العاصفة التي بلغت أقصى رياح مستدامة 110 كيلومترات (68 ميلاً) في الساعة وتم ترقيتها إلى إعصار قبل أن تصل إلى اليابسة في قوانغدونغ.

وقالت السلطات، إن السفينة كانت قريبة من مركز العاصفة، مما جعل عمليات الإنقاذ صعبة.

وأرسلت هونج كونج طائرتين ثابتتي الجناحين وأربع طائرات هليكوبتر السبت، في جهود الإنقاذ. واستمر البحث الإثنين، على الرغم من أن سلطات هونغ كونغ قالت، إن فرص إنقاذ أفراد الطاقم المتبقين على قيد الحياة كانت ضئيلة.

وأضافت، أن ثمانية أشخاص كانوا يحتمون من عاصفة مطيرة في شيجياتشوانغ عاصمة مقاطعة خبي الشمالية قتلوا، السبت، عندما سقط هيكل مبنى مزخرف من نحو 12 مترا (40 قدما). وأضافت أن شخصا آخر أصيب أيضا بالهيكل نقل إلى المستشفى في حالة مستقرة.