مكافآت أمريكية لمعرفة مصادر التهريب الإيراني للحوثي

بدأ الأسطول الأمريكي الخامس المتمركز في الشرق الأوسط في تقديم مكافآت مقابل المعلومات التي يمكن أن تساعد البحارة في اعتراض الأسلحة والمخدرات وغيرها من الشحنات غير المشروعة في جميع أنحاء المنطقة وسط توترات بشأن برنامج إيران النووي وتسليح طهران لميليشيا الحوثي.

ويقول الأسطول الخامس، إنه وشركاءه صادروا 500 مليون دولار من المخدرات وحدها في عام 2021- أكثر من السنوات الأربع السابقة مجتمعة. كما اعترضوا 9 آلاف قطعة سلاح في نفس الفترة، أي ثلاثة أضعاف العدد الذي تم ضبطه في عام 2020.

ويهدف قرار الأسطول بتقديم الأموال وغيرها من السلع للاستخبارات العملية في الخليج الفارسي والممرات المائية الاستراتيجية الأخرى لزيادة الضغط على تدفق الأسلحة إلى الحوثيين، حيث لا يزال تهديد الحوثيين مستمرا في اليمن.

زيادة الضغط

وقال القائد، تيموثي هوكينز، المتحدث باسم الأسطول الخامس، «أي نشاط يزعزع الاستقرار يحظى باهتمامنا» وأضاف، «لقد شهدنا في العام الماضي نجاحًا هائلاً في ضبط كل من المخدرات غير المشروعة والأسلحة غير المشروعة. وهذا يمثل خطوة أخرى في جهودنا لتعزيز الأمن البحري الإقليمي».

وجهة الأسلحة

وتعتبر اليمن إحدى وجهات الأسلحة، حيث استولى الحوثيون على العاصمة اليمنية صنعاء في سبتمبر 2014 وأجبروا الحكومة المعترف بها دوليًا على النفي.

ودفعت سنوات من القتال وتعديات الحوثي اليمن إلى حافة المجاعة.

وعلى الرغم من حظر الأسلحة الذي يفرضه مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على اليمن، تقوم إيران منذ فترة طويلة بنقل البنادق والقذائف والصواريخ وغيرها من الأسلحة إلى الحوثيين.

وتستمر إيران أيضا بنفي تسليح الحوثيين، إلا أن خبراء مستقلين ودولا غربية وخبراء من الأمم المتحدة قد تتبعوا عناصر تعود إلى إيران. ولم ترد الجماعة المتمردة، التي نفت مرارًا أن تكون مسلحة من قبل إيران، على طلب للتعليق على برنامج البحرية الجديد.

ومع ذلك، كتب علي القهم، المسؤول الحوثي، على «تويتر» الأسبوع الماضي، أنهم يراقبون زيادة النشاط الأمريكي في البحر الأحمر ومياه الخليج العربي. التوترات الإيرانية

وردا على سؤال حول ما إذا كانت عمليات الضبط الجديدة يمكن أن تزيد التوترات مع إيران، ذكر هوكينز أن الأسلحة والمخدرات ليست في مصلحة الاستقرار والأمن الإقليميين.

ولم ترد بعثة إيران لدى الأمم المتحدة على طلب للتعليق. ولا تزال البحرية الأمريكية وإيران في مواجهات متوترة بمضيق هرمز، المصب الضيق للخليج الفارسي الذي يمر عبره خُمس إجمالي تجارة النفط.

برنامج المكافآت

وتم إطلاق مبادرة الأسطول الخامس الجديدة، الثلاثاء الماضي، من خلال برنامج مكافآت وزارة الدفاع، والذي شهد عرض القوات النقدية والبضائع للحصول على إرشادات حول ساحات القتال في أفغانستان والعراق وأماكن أخرى بعد أن شن تنظيم القاعدة هجمات 11 سبتمبر 2001.

ومنذ توقف القتال البري إلى حد كبير في جميع أنحاء المنطقة، قرر الأسطول الخامس محاولة استخدام البرنامج أثناء قيامه بدوريات في الممرات المائية في الشرق الأوسط. وقال هوكينز، إن المدفوعات يمكن أن تصل إلى 100 ألف دولار أو ما يعادلها في المركبات أو القوارب أو الطعام للحصول على معلومات تتضمن أيضًا الهجمات المخطط لها التي تستهدف الأمريكيين.

ويستخدم المهربون عادة المراكب الشراعية عديمة الجنسية، وهي مراكب شراعية خشبية تقليدية شائعة في الشرق الأوسط، لنقل المخدرات والأسلحة.

- يمثل برنامج المكافآت أحدث مبادرة تحت قيادة نائب قائد الأسطول الخامس براد كوبر

- أطلق كوبر أيضًا فرقة عمل للطائرات من دون طيار العام الماضي وسط توترات مع إيران.

- أثارت جهود كوبر الأخرى، وهي فرقة عمل البحر الأحمر، انتقادات من الحوثيين في الماضي