شكرا لقرائتكم خبر عن القبض على لاعب دولي في الدوري الإنجليزي والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أفادت تقارير صحفية إنجليزية، بأن أحد لاعبين كرة القدم الدوليين في الدوري الإنجليزي، تم إلقاء القبض عليه في شمال لندن، دون الكشف هويته.

اتهام لاعب دولي في قضية اغتصاب:



وكشفت صحيفة "تليجراف" الإنجليزية، أن لاعب دولي في الدوري الإنجليزي الممتاز، في أواخر العشرينات "دون ذكر اسمه" أن إلقاء القبض عليه.

وأوضحت أن سبب إلقاء القبض عليه، هو اتهامه في واقعة اغتصاب حدثت في الشهر الماضي، ويتم استجوابه فيها.



وأشارت الصحيفة إلى أنها تواصلت مع النادي، بخصوص الواقعة وجاء الرد بأنه يتم استجوابه دون الحديث عن أي تفاصيل أخرى.



ونشرت سكوتلاند يارد "شرطة العاصمة" بيان أكدت فيه أن اللاعب تم إلقاء القبض عليه في الساعات الأولى من اليوم الاثنين.



وقالت الشرطة في بيانها، أنه في 4 يوليو تلقت بلاغًا ادعت فيه امرأة في العشرينات بتعرضها لواقعة اغتصاب، ولكن في شهر يونيو الماضي.

وواصل البيان:" الرجل اعتقل في عنوان في بارنيت للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، واقتيد إلى الحجز، والتحقيقات جارية".