لجنة تحقيق في أحداث 30 يونيو بالسودان

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وتختص اللجنة برئاسة رئيس نيابة عامة بالتحري والتحقيق في ملابسات الأحداث التي وقعت في 30 يونيو وأدت إلى قتل تسعة أشخاص وإصابة عدد آخر، وحصر الخسائر في الممتلكات العامة والخاصة، والقبض على المتهمين وفق إجراءات القانون.وقتل تسعة متظاهرين خلال مشاركتهم في الاحتجاجات الضخمة التي نظمتها لجان المقاومة نهاية الأسبوع الماضي، كما أصيب 629 آخرون، بعضهم إصاباتهم خطيرة.
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