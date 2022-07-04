شكرا لقرائتكم خبر عن "اقتراحات النواب" توافق على رفع كفاءة مستشفى الغنايم وإنشاء مجمع أزهرى بأسيوط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن تحويل مستشفى الغنايم المركزى من تصنيف (ب) إلى مستشفى مركزى تصنيف (أ) - محافظة أسيوط.

وأوصت اللجنة بتحويل مستشفى الغنايم المركزى من مركزى ب إلى مركزى أ، مع رفع كفاءة المستشفى ومدها بالأجهزة اللازمة، وزيادة عدد الأسرة من 60 سريرا إلى 100 سرير على أن يتم التنفيذ فى النصف الثانى من العام المالى الحالى 2022/2023 فى شهر ديسمبر 2022.

كما وافقت اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب الحسينى عيسى جلال، بشأن إدراج المعهد الأزهرى (ابتدائي- إعدادي) على قطعة الأرض المتبرع بها بقرية الدوير- مركز صدفا- محافظة أسيوط.

ودعت لجنة الاقتراحات والشكاوى إلى سرعة إنهاء الإجراءات وتنفيذ الغرض المخصصة له الأرض لإنشاء مجمع أزهرى ابتدائى وإعدادى وثانوي.

فيما أجلت اللجنة الاقتراح برغبة المقدم من النائبة رشا عبدالفتاح رمضان، بشأن تطوير الطابق الثانى لمركز صحة الأسرة بقرية أبو صير- مركز سمنود – محافظة الغربية ليكون دار ولادة ومركز حضانات، والاقتراح برغبة المقدم من النائب أحمد عبدالحكيم دراج، بشأن إحلال وتجديد المبنى القديم لأقسام الرمد والصدر داخل مستشفى سمنود المركزى - محافظة الغربية.