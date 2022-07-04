ضياء رشوان يصدر بيانا للتغطية الإعلامية للاجتماع الأول لمجلس الحوار الوطنى

القاهرة - سامية سيد - قال ضياء رشوان، المنسق العام للحوار الوطنى، أنه تأكيداً لحق الرأى العام فى المعرفة والمتابعة الفورية والشفافة لمجريات الحوار، فممثلى الصحافة والإعلام المصرية والأجنبية، مدعوون لمتابعة اجتماع مجلس أمناء الحوار والمؤتمر الصحفى الذى سيعقبه، غد الثلاثاء الموافق 5 يوليو الحالى فى الساعة 1 ظهراً، بمقر الأكاديمية الوطنية للتدريب، وذلك بدون دعوة مسبقة، وفقط بموجب بطاقات وخطابات الاعتماد من نقاباتهم وجهاتهم الصحفية والإعلامية.