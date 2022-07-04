شكرا لقرائتكم خبر عن جيسوس يودع جماهير مانشستر سيتي برسالة مؤثرة والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - أعلن نادي آرسنال الإنجليزي صباح اليوم عن تعاقده مع مهاجم مانشستر سيتي جابريل جيسوس، في صفقة جديدة للنادي من أجل تدعيم صفوف الفريق في فترة الانتقالات الصيفية.

وكشفت الصحف العالمية بأن قيمة الصفقة تبلغ 45 مليون جنية إسترليني وتم التوقيع على عقد طويل الأمد.

وحرص جابريل جيسوس على توديع جماهير مانشستر سيتي خاصة بعد المواسم الكثيرة التي قضاها مع الفريق السماوي ورحلة استمرت 6 سنوات بين جدران ملعب الاتحاد.

جيسوس يودع جماهير السيتي

وصرح جيسوس في تصريحات نشرها الموقع الرسمي للسيتي:"أريد فقط أن أقول شكرًا لكم.. أريد للجماهير أن يكونوا سعداء إلى الأبد، لأن هذا النادي مذهل ومميز".

وأضاف جيسوس: "لدي علاقة جيدة مع جميع اللاعبين والموظفين والمدربين في السيتي.. أتمنى كل التوفيق للجماهير والنادي".

وأنهى حديثه قائلا: "سأفتقد مانشستر قليلا، لأنني قضيت ما يقرب من 6 سنوات هنا، وأعرف كل شيء عن النادي.. أعتقد أنني هنا أصبحت لاعبا أفضل وشخصا أفضل كذلك".