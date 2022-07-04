شكرا لقرائتكم خبر عن أستراليا.. 32 ألف شخص يستعدون لمغادرة منازلهم بسبب الفيضانات والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - يستعد 32 ألف من سكان سيدني والمناطق المحيطة بها إخلاء منازلهم أو الاستعداد لمغادرة منازلهم يوم الاثنين، حيث تواجه أكبر مدينة في أستراليا الجولة الرابعة، وربما الأسوأ، من الفيضانات في أقل من عام ونصف.

وتسببت الأمطار الغزيرة على مدى أيام في فيضان السدود وتسببت المجاري المائية في تدمير ضفافها، مما أدى إلى حالة طوارئ جديدة للفيضانات في أجزاء من المدينة التي يبلغ عدد سكانها 5 ملايين نسمة.

وقال وزير إدارة الطوارئ موراي وات: "أحدث المعلومات التي لدينا هي أن هناك فرصة أن تكون الفيضانات أسوأ من أي من الفيضانات الثلاثة الأخرى التي شهدتها تلك المناطق في الأشهر الثمانية عشر الماضية".

وأضاف "وات" أن الفيضانات الحالية، قد تؤثر على المناطق التي نجت من الفيضانات السابقة في مارس من العام الماضي ومارس هذا العام وأبريل.

وذكر رئيس وزراء ولاية نيو ساوث ويلز، دومينيك بيروت، إن 32 ألف شخص تأثروا بأوامر الإخلاء والتحذيرات. وأضاف: "من المحتمل أن تتوقع أن ترى هذا الرقم يزداد على مدار الأسبوع".