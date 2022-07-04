الحلبوسي وغراهام يبحثان الوضع الإقليمي ودور العراق المتنامي

وقال مكتب الحلبوسي في بيان، إن "رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي استقبل، اليوم الاثنين، عضوَ مجلس الشيوخ الأمريكي السيناتور ليندسي غراهام والوفد المرافق له، وتناول اللقاء تعزيز العلاقات الثنائية وسبل تطويرها في المجالات الاقتصادية والثقافية والتعليمية، والتعاون الأمني من خلال دعم القوات العراقية في مواجهة تحديات الإرهاب، ومناقشة موضوع النازحين من النساء والأطفال والوضع الإنساني في مخيم الهول".كما بحث اللقاء بحسب البيان "تطورات الوضع الإقليمي، ودور العراق المتنامي لتحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة، فضلاً عن عدد من المواضيع ذات الاهتمام المشترك".

من جانبه، أكد غراهام "التزامَ بلاده بدعم العراق في المجالات كافة؛ من أجل تحقيق أمنه واستقراره"، مشيراً إلى "أهمية الدور الفاعل للعراق في تخفيف توترات المنطقة".