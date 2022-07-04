اصابات باطلاق نار اثناء الاحتفال بيوم الاستقلال الامريكي

وذكرت شبكة "فوكس نيوز" نقلا عن شهود عيان تمكنوا من الفرار من مكان الحادث بأنه "قد يكون هناك العديد من الضحايا"، مشيرين إلى أنه "كان هناك جثث ملطخة بالدماء وأحدهم مغطى ببطانية".

واشارت القناة إلى أنه "تم إلغاء العرض عقب الحادثة".