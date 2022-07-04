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انت الان تتابع خبر القبض على احد نجوم 'البريميرليج' بتهمة الاغتصاب والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-04 | 19:15
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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على لاعب كرة قدم في الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال لندن بتهمة الاغتصاب، دون الكشف عن هوية هذا اللاعب.
وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، انه "قد ألقي القبض على لاعب كرة قدم دولي في الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال لندن للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ولم يتم ذكر اسمه لأسباب قانونية".
واضافت: "الآن هو قيد الاحتجاز حاليًا بعد استجوابه بشأن هجوم مزعوم قيل أنه وقع الشهر الماضي".
واضافت: "الآن هو قيد الاحتجاز حاليًا بعد استجوابه بشأن هجوم مزعوم قيل أنه وقع الشهر الماضي".
المحرر: سعد أحمد