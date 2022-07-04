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القبض على احد نجوم 'البريميرليج' بتهمة الاغتصاب

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بغداد - ياسين صفوان -

2022-07-04 | 19:15

القبض على احد نجوم

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كشفت تقارير صحفية إنجليزية، اليوم الاثنين، أنه تم القبض على لاعب كرة قدم في الممتاز في شمال لندن بتهمة الاغتصاب، دون الكشف عن هوية هذا اللاعب.
وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، انه "قد ألقي القبض على لاعب كرة قدم دولي في الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال لندن للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ولم يتم ذكر اسمه لأسباب قانونية".

واضافت: "الآن هو قيد الاحتجاز حاليًا بعد استجوابه بشأن هجوم مزعوم قيل أنه وقع الشهر الماضي".

سعد أحمد المحرر: سعد أحمد
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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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