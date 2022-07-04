القبض على احد نجوم 'البريميرليج' بتهمة الاغتصاب

وذكرت صحيفة "تيليجراف" البريطانية، انه "قد ألقي القبض على لاعب كرة قدم دولي في الدوري الإنجليزي الممتاز في شمال لندن للاشتباه في ارتكابه جريمة اغتصاب، ولم يتم ذكر اسمه لأسباب قانونية".

واضافت: "الآن هو قيد الاحتجاز حاليًا بعد استجوابه بشأن هجوم مزعوم قيل أنه وقع الشهر الماضي".

