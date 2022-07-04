حصيلة حرائق اليوم في بابل

وقالت المديرية في بيان ورد لـ الخليج 365، إنه "تم إخماد حادث حريق اندلع بكدس من الحطب داخل قطعة قريبة على الدور السكنيه بقضاء المحاويل داخل القصبة".

وأشارت إلى "اخماد فرق الدفاع المدني حادث حريق اندلع بغرفة في الطابق الثاني من دار سكن في منطقة الجمجمة وحدت من توسع النيران وانتشارها".



وبينت، أن "مركز رتل الطوارئ اخمد قصب وحشائش في بزل على طريق حلة - ديوانية خلف معمل غاز الحلة ومنع توسع النيران وانتشارها إلى داخل المعمل والدور السكنية القريبة من موقع الحادث".

أما مركز السدة، وفق البيان، فقد تمكن من "إخماد قصب وحشائش داخل بزل في منطقة المهناوية ومنع توسع النيران وانتشارها إلى البساتين المجاورة".

وأكدت المديرية عدم وقوع اضرار بشرية في جميع تلك الحوادث.

