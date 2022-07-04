الرئيس التونسي يشارك باحتفالات الجزائر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أعلنت الرئاسة التونسية مشاركة الرئيس قيس سعيد في احتفالات الجزائر بالذكرى الستين لاستقلالها. ويؤدي الرئيس سعيد زيارة إلى الجزائر بدأت أمس، وتستمر حتى اليوم بدعوة من الرئيس الجزائري عبدالمجيد تبون، وفق بيان الرئاسة. وهي ثاني زيارة للرئيس سعيد إلى الجزائر منذ صعوده إلى السلطة في عام 2019، وتأتي في وقت يستمر فيه إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ مارس 2020 لأسباب قالت الجزائر إنها «صحية» ترتبط بجائحة وهي ثاني زيارة للرئيس سعيد إلى الجزائر منذ صعوده إلى السلطة في عام 2019، وتأتي في وقت يستمر فيه إغلاق الحدود البرية بين البلدين منذ مارس 2020 لأسباب قالت الجزائر إنها «صحية» ترتبط بجائحة كورونا وتعود أول زيارة للرئيس سعيد للجزائر إلى فبراير 2020.

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