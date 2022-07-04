الكاظمي: الإصلاحات العراقية مستمرة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أكد رئيس الحكومة العراقية مصطفى الكاظمي أمس أن الجهود الإصلاحية التي تبنتها الحكومة العراقية بدأت تؤتي ثمارها الملموسة عبر المؤشرات الاقتصادية التي تنشرها المنظمات الدولية. وجدد الكاظمي، خلال استقباله الممثل الخاص للبنك الدولي في العراق رمزي نعمان بمناسبة انتهاء مهام عمله «الثقة بالمستقبل الاقتصادي الواعد للعراق الذي ستقوده الأجيال الشابة». وقال «إن الحكومة عاقدة العزم على المضي في الإصلاحات من أجل توفير سبل معاشية أفضل للشعب العراقي» . وقال «إن الحكومة عاقدة العزم على المضي في الإصلاحات من أجل توفير سبل معاشية أفضل للشعب العراقي» . وثمّن «الدور الذي يضطلع به البنك الدولي في دعم التوجهات الإصلاحية التي تنفذها الحكومة، ولا سيما حين تكون الاستشارات متسقة مع الأوضاع العراقية ومتفهمة للخصوصية الاقتصادية العراقية».

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