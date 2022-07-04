اللبنانيون يعودون إلى غضب الشوارع

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - عادت الاحتجاجات مجددا إلى الشارع اللبناني، ونظم متظاهرون غاضبون وقفة احتجاجية أمس في مدينة طرابلس بشمال لبنان، وقطعوا عددا من الطرقات، بسبب تردي الأوضاع المعيشية والاقتصادية.

ونفذ عدد من المواطنين والعسكريين المتقاعدين الوقفة وسط ساحة عبدالحميد كرامي في طرابلس، وعمدوا إلى قطع بعض الطرقات، فيما قطع محتجون آخرون طريق البحصاص عند مدخل مدينة طرابلس.

وأعلن المحتجون «الاستمرار في الاحتجاجات رفضا للممارسات والأسلوب الذي يعتمده المسؤولون في إدارة الأمور، وبسبب انتشار الفساد بشكل كبير وزيادة الغلاء».

يذكر أن لبنان يواجه أزمة مالية واقتصادية غير مسبوقة أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات الفقر وانهارت معها العملة الوطنية مقابل الدولار، وارتفعت أسعار السلع والمواد الغذائية والخدمات بشكل هائل.