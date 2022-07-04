عملية عسكرية يمنية لاصطياد إرهابيي القاعدة

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دفعت قوات الحزام الأمني بتعزيزات إضافية إلى مدينة شقرة بمحافظة أبين جنوبا، تمهيدا لبدء عملية عسكرية واسعة ضد تنظيم القاعدة الإرهابي.

وقالت في بيان، إن وحدات أمنية وصلت إلى مدينة شقرة الساحلية بأبين، وإن مدير أمن محافظة أبين، العقيد أبومشعل الكازمي، استقبل التعزيزات، مع عدد من الضباط تحت إشراف ألوية العمالقة الجنوبية.

وباشرت القوات الجنوبية حملة أمنية ضد عناصر تنظيم القاعدة وخلايا ميليشيات الحوثي في محافظتي أبين وشبوة، بعد العمليتين الإرهابيتين اللتين استهدفتا قوات الأمن وأودتا بحياة عشرة أفراد من الأمن وإصابة 7 آخرين خلال اليومين الماضيين. وتشارك في العملية العسكرية ألوية العمالقة الجنوبية، وقوات الحزام الأمني، ووحدات من مكافحة الإرهاب.

على صعيد آخر، بدأت لجنة التنسيق العسكرية لوفدي الحكومة الشرعية وميليشيات الحوثي اجتماعا لها بالعاصمة الأردنية عمان برعاية الأمم المتحدة، لمناقشة عدد من الملفات أبرزها تثبيت الهدنة.

وقال رئيس الفريق العسكري التابع للحكومة اليمنية اللواء سمير الصبري، إن استمرار الأعمال العسكرية والخروقات من قبل الحوثيين يهدد الهدنة، مؤكدا خلال لقائه مع المختصين في مكتب المبعوث الأممي عقب وصولهم إلى العاصمة الأردنية عمان، تعاطي الحكومة الإيجابي مع كامل الجهود.

وأضاف «يفترض أن يضع الاجتماع حدا لمثل هذه الأعمال العدائية التي تهدد الهدنة من قبل ميليشيات الحوثي خاصة من الناحية العسكرية.

وكان وفد جماعة الحوثي العسكري وصل قبل أيام إلى الأردن لحضور الاجتماعات، وترعى الأمم المتحدة هدنة في اليمن منذ الثاني من أبريل الماضي، وحتى الثاني من أغسطس المقبل.

وخلال فترة الهدنة رعى مكتب المبعوث الأممي إلى اليمن مفاوضات في الأردن، بين وفد من الحوثيين وآخر من الحكومة اليمنية بشأن الخروقات العسكرية وكذا بشأن فتح الطرقات في محافظة تعز، وباقي المحافظات اليمنية والمغلقة منذ بدء الحرب قبل نحو ثماني سنوات، وعقدت اللجنة الاجتماع الثاني في عمان مطلع يونيو الماضي.

وفي سياق متصل لوح المتمردون الحوثيون بإنهاء الهدنة الأممية التي تدخل شهرها الثالث على التوالي، وقال القيادي الحوثي حسين العزي، في تغريدة على حسابه «إذا لم تحقق اتفاقات صادقة وواسعة وموثوقة وملموسة الأثر تشمل كل الجوانب الإنسانية والاقتصادية بما في ذلك الإيرادات النفطية والغازية والمرتبات فأعتقد أنه لن يكون هناك مجال لأي تمديدات زائفة».

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