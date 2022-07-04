30 قتيلا ومصابا في جريمة كوبنهاجن

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وقال كبير مفتشي الشرطة الدنماركية سورين توماسين، في تصريحات صحفية، إن حادث إطلاق النار في مركز التسوق بكوبنهاجن لم يكن عملا إرهابيا.وأضاف المسؤول الدنماركي، أن أربعة أشخاص، بينهم مواطنان سويديان، في حالة حرجة لكن مستقرة بعد أن أصيبوا بأعيرة نارية.
وكان توماسين قال «إن هناك تكهنات أثيرت عبر الإنترنت حول وجود دافع عنصري لإطلاق النار، لكنه أكد أنه لم يظهر أي دليل، مشيرا إلى أن مطلق النار وهو دنماركي يبلغ من العمر 22 عاما ألقت الشرطة القبض عليه، معروف بشكل عام للسلطات».
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