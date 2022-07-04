هجوم على قوات طالبان

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ونقلت قناة «طلوع نيوز» عن رسولي القول «إن أحد المهاجمين تم قتله»، إلا أن مسؤولين محليين قالوا «إن هناك شخصين تابعين لقوات طالبان قتلا في الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم».

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - قال محمد شاه رسولي، المتحدث باسم إدارة الأمن في إقليم هيرات الواقع غرب أفغانستان، «إن مجهولين فتحوا نيران أسلحتهم صباح أمس على سيارة تقل أفرادا تابعين للفيلق رقم 207، في مدينة هيرات».ونقلت قناة «طلوع نيوز» عن رسولي القول «إن أحد المهاجمين تم قتله»، إلا أن مسؤولين محليين قالوا «إن هناك شخصين تابعين لقوات طالبان قتلا في الهجوم، ولم تعلن أي جهة مسؤوليتها عن الهجوم».

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