"قوى النواب" توصى بإنشاء فرع للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمحافظة أسيوط

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة القوى العاملة بمجلس النواب برئاسة النائب عادل عبد الفضيل عياد، رئيس اللجنة، خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب إبراهيم نظير، بشأن عدم تفعيل الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى للقرار الصادر من محافظة أسيوط بتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر للهيئة، رغم طردها من مقرها المستأجر بمدينة القوصية بمحافظة أسيوط.

واستعرض النائب إبراهيم نظير، طلب الإحاطة خلال الاجتماع، موضحا أن هناك قرار صادر من محافظة أسيوط بتخصيص قطعة أرض لإقامة مقر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى، لافتا إلى أن الهيئة لم تنفذ رغم حاجتها الملحة إلى مقر للهيئة.

وعقب ممثل الحكومة، مؤكدًا أن مشروع إقامة مقر الهيئة القومية للتأمين الاجتماعى بمحافظة أسيوط مدرج فى الموازنة والخطة الاستثمارية للعام المالى الحالى 2022/2023، وجارى الطرح والإسناد إلى الشركة المنفذة.

وقال النائب عادل عبد الفضيل عياد رئيس لجنة القوى العاملة بمجلس النواب إن اللجنة تؤكد على أهمية استغلال قطعة الأرض لإقامة مقر للهيئة القومية للتأمين الاجتماعى فى أسيوط لتوفير الخدمات اللازمة للمواطنين.