"شكاوى النواب" توافق على 12 اقتراحا برغبة لدعم وتطوير مستشفيات ووحدات صحية

القاهرة - سامية سيد - وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى بمجلس النواب خلال اجتماعها مساء اليوم الإثنين، على الاقتراح برغبة المقدم من النائب إبراهيم عويس، بشأن إنشاء مبنى لعيادات التأمين الصحى ومبنى للإدارة الصحية بمدينة القناطر الخيرية- محافظة القليوبية.

كما وافقت اللجنة على الاقتراحين برغبة المقدمين من النائب محمد السعيد عوض، الأول: بشأن إنشاء مبنى جديد لمستشفى السنبلاوين العام بمحافظة الدقهلية على قطعة أرض فضاء تابعة لهيئة الميكنة الزراعية أمام المستشفى القديم مباشرة، والثاني: بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بقرية كفر غنام- مركز السنبلاوين- محافظة الدقهلية إلى مستشفى للصحة النفسية وعلاج الإدمان.

وشهد الاجتماع الموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائبين: ميرفت عازر، محمد المرشدى، بشأن تدعيم مستشفى أتميدة المركزى بمحافظة الدقهلية بمولد كهربائى قدرة 500 ك.ف. أ، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نشوى رائف، بشأن تحويل وحدة طب الأسرة بقرية النواورة- مركز البدارى محافظة أسيوط إلى مركز طبى، والموافقة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب جمال الشورى، بشأن إقامة مستشفى قلب بمحافظة مطروح.

كما وافقت لجنة الاقتراحات والشكاوى على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حسن عبد الوهاب، بشأن عودة مستشفى طوارئ مركز كفر سعد بدمياط لاستقبال الحوادث والمصابين – محافظة دمياط، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة غادة قنديل، بشأن تخصيص قطعة أرض لبناء مستشفى للحميات بنطاق مدينة الباجور التابعة لمحافظة المنوفية.

وتضمنت كذلك موافقة اللجنة على الاقتراح برغبة المقدم من النائب بلال حامد النحال، بشأن عمل توسعات وإقامة مبنى للإدارة الصحية بمستشفى الرحمانية المركزى – محافظة البحيرة، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة نرمين فتحى بدراوى، بشأن إمداد مستشفى شبرامنت بالأجهزة الطبية والقوى البشرية – محافظة الجيزة.

كما وافقت على الاقتراح برغبة المقدم من النائب حاتم أحمد عبدالعزيز، بشأن تشغيل الوحدة الصحية بحمد موسى، والوحدة الصحية بالمحمدية – مركز ههيا – محافظة الشرقية، وعلى الاقتراح برغبة المقدم من النائبة منى عبدالله، بشأن إنشاء وحدة للكشف المبكر عن ضعف السمع لدى الأطفال حديثى الولادة وإجراء عمليات زراعة القوقعة بمستشفى ناصر العام بمحافظة بنى سويف.