نشاط مكثف من أعضاء التحالف الوطنى للعمل الأهلى لتنفيذ خطة الحماية الاجتماعية

القاهرة - سامية سيد - تنفيذًا لتوجيهات لرئيس الجمهورية، يستمر التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى إطلاق العديد من المبادرات الاجتماعية وذلك ضمن مبادرة وصل الخير 2، حيث قام أعضاء التحالف الوطنى بمجموعة من الأنشطة لتنفيذ هذه الخطة، فعلى صعيد الرعاية الصحية وبالأخص قطاع العلاج الداخلى والرعاية الصحية المتكاملة، قامت مؤسسة "بهية " مستشفى بهية للاكتشاف المبكر وعلاج سرطان الثدى بالمجان بتقديم خدمات الرعاية الطبية (كشف عيادات خارجية - حالات الكشف المبكر - جلسات الكيماوى - جلسات الإشعاعى - عمليات جراحية - خدمات المعمل والباثولوجي) لصالح 14174 مستفيد، على مدار الثلاثة أيام الماضية بواقع تكلفة بلغت 5,144,024 جنيه مصري.

واستكمالاً لمحور الرعاية الصحية فيما يخص تقديم الخدمات الصحية الأولية على صعيد الرعاية الصحية، قامت مؤسسة راعى مصر للتنمية بتسيير عدد 17 قوافل طبية بنطاق محافظات البحيرة والاسكندرية والفيوم وبنى سويف والمنيا واسيوط وسوهاج والأقصر، لصالح 3913 مستفيد، على مدار الثلاثة أيام الماضية بواقع تكلفة بلغت 204000 جنيه مصري.

كما قامت مؤسسة صناع الخير بتنفيذ مبادرة "قدم صحيح" لعلاج مرضى القدم السكرى غير القادرين وحمايتهم من البتر، بإجمالى عدد مستفيدين 5500، حيث تم فحص 4250 مريض وتسليم علاج ل 1250 حالة فى 20 غرفة للمبادرة تعمل فى 20 مستشفى جامعى منتشرة فى أنحاء الجمهورية، وتقدم خدماتها تحت إشراف أساتذة الأوعية الدموية بكل جامعة، ووفق بروتوكول تعاون مشترك مع المجلس الأعلى للمستشفيات الجامعية، بإجمالى تكلفة 12 مليون جنيه.

وعلى صعيد التدخلات الاجتماعية، قامت مؤسسة الجود الخيرية بتوزيع لحوم لصالح 1608 مستفيد من الأسر الأكثر احتياجاً فى نطاق محافظات اسيوط والمنيا والقاهرة والفيوم.

انطلق التحالف الوطنى للعمل الأهلى التنموى فى 13 مارس 2022، وذلك بمشاركة كبرى مؤسسات العمل الأهلى والتنموى فى مصر، حيث يضم 24 جمعية، ومؤسسة أهلية وكيان خدمى وتنموى، منهم الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية والذى يضم فى عضويته 30 اتحاد نوعى و27 اتحاد اقليمى، والتى تعمل فى مختلف مجالات التنمية على تنوعها من خدمية وصحية وتوعوية، وتعليمية، وعمرانية، وغيرها. حيث يضم التحالف الوطنى كل من (الاتحاد العام للجمعيات والمؤسسات الأهلية ومؤسسة حياة كريمة ومؤسسة بيت الزكاة والصدقات المصرى ومؤسسة الجود الخيرية وجمعية الاورمان وبنك الطعام المصرى ومؤسسة مصر الخير ومؤسسة مجدى يعقوب والمعهد القومى للأورام بكل فروعه والهيئة القبطية الانجيلية ومؤسسة بهية ومؤسسة أهل مصر ومؤسسة صناع الحياة ومؤسسة راعى مصر وجمعية رسالة وجمعية الباقيات الصالحات وجمعية رعاية مرضى الكبد ومستشفيات جامعة القاهرة، وكذلك مؤسسة العربى لتنمية المجتمع وجمعية الدكتور مصطفى محمود ومؤسسة صناع الخير ومؤسسة كير ومؤسسة عدالة ومساندة ومؤسسة أبو العينين.