شكرا لقرائتكم خبر عن "نقل النواب": تطوير منظومة النقل بالمنيا وتحويل سيارات النصف نقل إلى ميكروباص والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة النقل والمواصلات بمجلس النواب برئاسة النائب علاء عابد، خلال اجتماعها اليوم الإثنين، طلب الإحاطة المقدم من النائب أحمد حتة عضو مجلس النواب عن محافظة المنيا، والذي يطالب بتطوير منظومة النقل والمواصلات بمراكز ومدن المنيا والمواصلات الداخلية وبين المراكز.

وقال النائب أحمد حتة، خلال استعراض طلب الإحاطة باجتماع اللجنة، إن المواصلات الموجودة بمحافظة المنيا سيئة، وحتى أتوبيسات النقل العام قليلة وغير متوفرة ولا يوجد إلا سيارات نص نقل لا تتناسب مع آدمية المواطن.

وطالب حتة بتحديث شبكة النقل والمواصلات خاصة في ظل مشروعات حياة كريمة والمشروعات القومية التي يقوم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي على مستوى الجمهورية، وتستهدف المواطن والإنسان في المقام الأول، لذا لابد من تطوير شبكة النقل والمواصلات بالمنيا بما يتناسب مع التطور، مؤكدا على دعم نواب المنيا لأي جهد لتطوير منظومة وشبكة المواصلات.

وتقدم "حتة " بمبادرة لإحلال وتجديد السيارات القديمة بالتعاون مع المحافظة والجهود الشعبية، مشيرا إلى أن مشروعات تطوير المواصلات والنقل لابد أن تكون ضمن مشروعات مبادرة حياة كريمة وهي المبادرة الأكبر لأكبر مشروع قومي في تاريخ مصر وعلى مستوى العالم، والتي تستهدف كما جاء فى مبادرة الرئيس وهي الحياة الكريمة، ولابد أن يكون من ضمنها شبكة المواصلات لتسهيل انتقال المواطنين.

ومن جانبه قال اللواء ياسر عبد العزيز السكرتير العام بمحافظ المنيا، إنه بالفعل هناك سيارات نصف نقل هي وسيلة المواصلات وإن المحافظة حريصة على أن تتناسب المواصلات مع المرأة المنياوية وليس فقط الرجال.

وأعلن سكرتير عام محافظة المنيا عن بدء مشروع لتحويل كل سيارات النقل إلى سيارات "ميكروباص" في إطار مشروع لكل المحافظة، ويتم البدء بمركز ومدينة المنيا في بداية المشروع على أن يتم التعميم بكافة مراكز محافظة المنيا، وأن ذلك المشروع سيعمل على تطوير شبكة المواصلات، موضحا أن القرار صدر بالفعل.