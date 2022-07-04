شكرا لقرائتكم خبر عن "التنظيم والإدارة" يدعو النواب لدعم المواطن فى التقديم على وظائف بوابة الحكومة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعا الدكتور صالح الشيخ رئيس جهاز التنظيم والإدارة، أعضاء مجلس النواب، دعم المواطنين لتقديم على الوظائف علي بوابة الوظائف الحكومية، مشيرا إلي أن هناك مواطنين يذهبون إلي "سيببرات" ولكنهم لا ينجحون فى عملية التقديم.

جاء ذلك خلال مناقشة لجنة التضامن بمجلس النواب برئاسة عبد الهادي القصبي، طلب إحاطة بشأن متابعة تعيين نسبة الـ5% من ذوي الإعاقة في الجهات الحكومية والخاصة المقدم من النائبة نانسي نعيم عضو لجنة حقوق الإنسان.

واشار إلي أن الدولة تعمل علي تاسيس أول مركز تدريب لذوي الإعاقة، موضحا أن مثل هذه المراكز غير موجود بكثير من الدول، موضحا أن تم تاسيس أول مركز خاص بذوي الإعاقة لتقديم علي الوظائف.

وأكد أن الشخص ذوي الإعاقة له بعض المزايا بقانون الخدمة المدنية من ضمنها حصوله علي 45 يوما أجازة وغيرها من المزايا.