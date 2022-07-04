شكرا لقرائتكم خبر عن مانشستر يونايتد يقترب من ضم نجم توتنهام السابق والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - اقترب فريق مانشستر يونايتد من ضم نجم توتنهام السابق ولاعب برينتفورد الحالي، كريستيان إريكسن في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وكان قد انضم إريكسن مؤخرا لصفوف فريق برينتفورد في شهر يناير الماضي وساعد الفريق على إنهاء البريميرليج في المركز 13، عقب 7 انتصارات من أصل 11 مباراة شارك فيها.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن إريكسن وافق رسميا على الانضمام لليونايتد في صفقة انتقال حر مجانية.

ووفقا للصحفي الشهير فابريزو رومانو، فإن اليونايتد قد توصل لاتفاق مع اللاعب على الانتقال للفريق لمدة 3 سنوات.

وأضاف الصحفي بأن العقود سيتم توقيعها خلال هذا الاسبوع على أن يخضع إريكسن للكشف الطبي قبلها.

استعدادات اليونايتد للموسم القادم

ويواصل مانشستر يونايتد محاولاته لتدعيم صفوف الفريق قبل الموسم الجديد من أجل تعويض إخفاقات الموسم الماضي والنتائج السلبية التي حلت على الفريق وعدم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا.

ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.