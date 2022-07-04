04 يوليو , 2022 لقاح كورونا (أ ف ب) أعلن الفريق الحكومي المعني بمكافحة فيروس كورونا في روسيا اليوم الإثنين أن البلاد سترفع قيود كوفيد-19 المفروضة على دخول أراضيها اعتباراً من 15 يوليو تموز. وكانت روسيا قد فرضت قيوداً على دخول الأجانب من بعض الدول أراضيها، ووضعت شروطاً أخرى على عبور حدودها خلال الجائحة.

كانت هذه تفاصيل خبر روسيا ترفع قيود كوفيد-19 المفروضة على دخول أراضيها اعتباراً من 15 يوليو لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على المجلة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.