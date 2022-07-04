بالأرقام.. الكشف عن كلفة إعادة إعمار أوكرانيا

وأضاف: "من الذي يجب أن يدفع ثمن خطة إعادة الإعمار المقدرة بـ750 مليار دولار؟ نعتقد أن المصدر الرئيسي ينبغي أن يكون الأصول الروسية المجمدة".

وصرح شميغال في رسالة بالفيديو في مؤتمر دولي حول إعادة الإعمار في أوكرانيا بأن بعض الدول بدأت بمصادرة هذه الأصول.



وأضاف أن مصادر التعافي الأخرى هي المنح والقروض الميسرة من المنظمات المالية الدولية والدول الشريكة، والاستثمارات، فضلا عن ميزانية الدولة.