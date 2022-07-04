نادي انجليزي ينافس روما على ضم رونالدو

وبحسب الصحفي جيمس أولى بشبكة ESPN، فإن "البرتغالي كريستيانو رونالدو منفتحً للإنتقال لتشيلسي".

ويذكر ان خورخي مينديز وكيل أعمال كريستيانو رونالدو التقى بمالك تشيلسي لمناقشة انتقال رونالدو بعد ظهور الفريق الانجليزي بشكل مفاجىء لينافس روما الايطالي، الذي يريد التعاقد مع اللاعب البرتغالي أيضا.



وبفضل العروض القوية الذي يقدمها "صاروخ ماديرا" مع الفريق ورغم اداء كريس الرائع مع اليونايتد الى أن مستوى الفريق يقلق كريستيانو من البقاء فالفريق لن ينافس ببطولة كريستيانو المفضلة دوري الابطال الموسم المقبل بعدما تعثر ولم يستطع نزع مكانا بين التوب 4 من أجل حجز مكانا للتأهل للبطولة فاللاعب منفتح للأنتقال في حال أتى عرض جيد.