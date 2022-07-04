بوتين يعلن النصر

الشارقة - اميمة ياسر - أعلن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين، النصر في منطقة لوجانسك بشرق أوكرانيا، بعد يوم واحد من انسحاب القوات الأوكرانية من آخر معاقل المقاومة المتبقية لها في الإقليم.

وأبلغ وزير الدفاع الروسي سيرجي شويجو، بوتين في اجتماع متلفز يوم الاثنين أن القوات الروسية سيطرت على لوجانسك، التي تشكل مع مقاطعة دونيتسك المجاورة قلب دونباس الصناعي في أوكرانيا.

وأبلغ شويجو بوتين أن “العملية” اكتملت أمس الأحد بعد أن اجتاحت القوات الروسية مدينة ليسيتشانسك، آخر معقل للقوات الأوكرانية في لوجانسك.

بدوره، قال بوتين إن الوحدات العسكرية “التي شاركت في الأعمال العدائية الفعلية وحققت نجاحًا وانتصارًا في لوجانسك، يجب أن تستريح وتزيد من قدراتها القتالية”.