شكرا لقرائتكم خبر عن زراعة النواب: سيناء تحظى بمكانة خاصة فى قلوب المصريين وأرضها تعطى ضعف الإنتاجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - استعرض النائب مكرم رضوان، طلب الإحاطة بشأن عدم اتخاذ الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية إجراءات إصدار عقود تمليك المساحات المخصصة لشركتي العبايدة والزراعية لرواد الإسماعيلية، رغم سداد مقدمات جدية لشراء هذه المساحات منذ عام 2006 مما حملهم بخسائر فادحه.

وقال رضوان، خلال لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، برئاسة النائب هشام الحصرى، رئيس اللجنة:" التعمير من قضايا الأمن القومي خاصة فى ظل الكثافة السكانية وأننا نعيش فى الوادى الضيق، ومن ثم كان لزاما أن يكون هناك خطة لزيادة مساحة الرقعة المأهولة بالسكان المتمثلة فى التنمية والتعمير".

وقال النائب محمد طلبة، إن هذه الأراضى بها الكثير من المشروعات القومية التى تم تنفيذها خلال السنوات الأخيرة، ومن ثم وحب أن يكون هناك مزيد من الاستقرار لقاطنى هذه المنطقة ورسالة طمأنينة لهم

وقال هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، إن الطلب محل المناقشة سبق وأن تمت مناقشته، مؤكدا أن سيناء بقعة غالية على نفوس المصريين جميعهم وتحتل مكانة خاصة فى قلوب المصريين، وسالت عليها دماء ذكية للحفاظ على تراب الوطن وحماية مقدراته وتحتل مكانه خاصة لدى جموع المواطنين، كما أن أرضها تعطى أعلى إنتاجية للمحاصيل الزراعية، مما يتطلب تعزيز الاستفادة من هذه الموارد البكر .