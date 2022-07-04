وزيرة التضامن للنواب: 26% من الدعم النقدى يذهب لأصحاب ذوى الإعاقة

القاهرة - سامية سيد - استعرضت الدكتورة نيفين القياج وزيرة التضامن، جهود الدولة لدعم ذوى الإعاقة، مشيرا إلى أن 26%من الدعم النقدى يذهب لذوى الإعاقة.

وأكدت خلال اجتماع لجنة التضامن بمجلس النواب لمناقشة طلب إحاطة بشأن متابعة تعيين نسبة الـ5% من ذوى الإعاقة فى الجهات الحكومية والخاصة، واستعراض انجازات اللجنة خلال دور الانعقاد، أن الوزارة لديها موارد لتدريب وتأهيل أصحاب ذوى الإعاقة.

وأكدت وزيرة التضامن أن الوزارة تقوم بدفع جميع مصروفات المكفوفين بجامعة الأزهر وايضا فى حوالى 19 جامعة مصرية، موضحة أنه هناك دعم لأصحاب ذوى الإعاقة فى المواصلات.