شكرا لقرائتكم خبر عن "طاقة النواب" توصى بعدم تشغيل المحرقة الطبية بميت غمر إلا بعد استيفاء الشروط والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - ناقشت لجنة الطاقة والبيئة بمجلس النواب، برئاسة النائب حسام عوض الله، خلال اجتماعها، اليوم، طلب الإحاطة المقدم من النائبة ميرفت عازر نصر الله، بشأن عدم اتخاذ إجراء بشأن صيانة أو نقل المحرقة الطبية بمدينة ميت غمر- محافظة الدقهلية.

وقالت النائبة ميرفت عازر، خلال مناقشة الطلب المقدم منها، إن ما ينتج عن المحرقة الطبية يؤثر على كل السكان بالمنطقة، ويتسبب في التلوث البيئي، ومن المفترض أن يكون ذلك بعيداً عن الكتل السكانية .

وأكدت عضو مجلس النواب، أن المحرقة الطبية مازالت تعمل رغم كل الشكاوي المقدمة، مطالبة باتخاذ الإجراءات اللازمة.

من جانبها، قال ممثل وزارة الصحة: إن المحرقة متوقفة وأنها الآن فى حالة صيانة، وفى نهاية الشهر الجارى سوف ننتهي من الصيانة، وتعمل المحرقة بالغاز الطبيعي بدلاً من السولار، وسوف نتأكد بأن الانبعاثات لا توثر على السكان.

وتساءل النائب حسام عوض الله، رئيس اللجنة، عن سبب عدم نقل المحرقة خارج الكتل السكانية.

وأكد ممثل الصحة، أن المحرقة صديقة للبيئة، وأن الغازات الناتج عن المحرقة تخرج للصرف، ويتم المعالجة لها، ولا توجد انبعاثات.

وأكد مدير إدارة صحة البيئة، أن المحرقة القائمة تم أخذ موافقة بيئية لها، منذ 2007، وأن المساكن كانت بعيدة وقتها، وسوف يتم صيانتها وقياس الانبعاثات أولاً بأول، حتى نتأكد أن الانبعاثات غير ضارة، مؤكداً على عدم إمكانية إغلاقها الآن.

وأضاف أن المحرقة سوف يتم إزالتها الفترة القادمة لأنها تقنية قديمة، مضيفا أن المحرقة متوقفة الآن للصيانة، ولن تعمل إلا في حالة التأكد من عدم وجود ضرر للسكان.

وأوصت اللجنة بعدم تشغيل المحرقة إلا بعد استيفاء جميع الإجراءات البيئية، بالمعايير والمواصفات الخاصة بتشغيل المحارق الطبية ونقلها خارج الكتل السكنية.