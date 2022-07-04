شكرا لقرائتكم خبر عن مستشار وزير الإسكان للنواب: الانتهاء من مشروع قانون تنظيم مياه الشرب قريبا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - طالب النائب يسرى المغازى، رئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، سرعة إرسال مشروع قانون تنظيم مياه الشرب والصرف الصحي، مؤكدا:" القطاع من أهم وأبرز القطاعات الخدمية التى تحظى باهتمام كبير من قبل القيادة السياسية".

وتساءل المغازى، خلال كلمته اليوم باجتماع لجنة الإسكان برئاسة النائب عماد سعد حمودة، رئيس اللجنة، عن موعد الانتهاء من مشروع القانون، خاصة وأنه من المتوقع أن يساهم في تحسين الحصول على الخدمة، حيث يختص الجهاز بمنح التراخيص الخاصة بتقديم أي من خدمات مياه الشرب أو الصرف الصحي، والتأكد من التزام المرخص لهم بهذه التراخيص ، ومراجعة واعتماد نماذج العقود والاتفاقات التي تنظم العلاقة بين مقدمي الخدمة والمستهلك.

وتابع المغازي:" ومن ضمن اختصاصات الجهاز أيضا اعتماد التعريفة الاقتصادية لخدمات مياه الشرب والصرف الصحي ، واقتراح التعريفة الاجتماعية لهذه الخدمات والمستفيدين منها ، ووضع القواعد والإجراءات المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الممارسات الاحتكارية بين المرخص لهم والمتعلقة بحماية متلقي الخدمة".

وعلق أسامة حمدي عبد الواحد، مستشار وزير الإسكان لشئون المتابعة والمشروعات والمرافق، قائلا:" هناك جلسات عمل مستمرة بشأن مشروع القانون والانتهاء من الصيغة النهائية قريبا".