شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. نقابة الصحفيين تسلم الفائزين بجوائز الصحافة المصرية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - تحتفل نقابة الصحفيين نقيبًا ومجلسًا، بالفائزين بجائزة الصحافة المصرية، فى الحفل الكبير الذى تشهده النقابة فى السادسة مساء، غدً الثلاثاء، لتكريم الفائزين بالمسابقة لعامى 2020 و2021، وعدد من رواد ورائدات المهنة والزملاء الحاصلين على رسائل الدكتوراة والماجستير.

وأكدت دعاء النجار عضو مجلس النقابة والمشرف العام على جوائز الصحافة المصرية، أن الحفل سيشهد حضور نقيب الصحفيين ضياء رشوان وأعضاء مجلس النقابة وعدد كبير من الزملاء المكرمين وكبار الكتاب ورؤساء مجلس إدارات وتحرير الصحف القومية والحزبية والخاصة.

وشددت النجار على أن النقابة انتهت من كافة الاستعدادات الخاصة بالحفل بتوجيهات من نقيب الصحفيين والسكرتير العام ليخرج بالشكل الذى يليق بالزملاء الصحفيين، مشيرا إلى أن الحفل سيتضمن تكريم اسماء كتاب من الراحلين خلال العامين الماضيين تقديرًا لدورهم النقابة والمهنى الذى اثرى العمل الصحفى على مدار سنوات طويلة وهم الأساتذة مكرم محمد أحمد ، إبراهيم حجازى ، ياسر رزق ، صلاح منتصر،رجائى المرغينى ، محمد فودة ، وائل الابراشى ،حازم منير.

وأضافت دعاء النجار أنه تقرر أيضا تكريم عدد من رواد ورائدات المهنة تقديرًا لدورهم فى خدمة المهنة بعد أن سطروا تاريخا مشرفا بحروفا من نور وهم الأساتذة محمد العزبى "الجمهورية"، أمينة شفيق "الأهرام" ،ناجى قمحة "الجمهورية" ، آمال بكير "الأهرام"، حاتم زكريا "الأخبار" ،سكينة فؤاد الأهرام ،" ،نزيرة الأفندى "الأهرام"، سكينة السادات "دار الهلال" ، سيد العزاوى "المساء" د.أحمد المنزلاوى "الجمهورية"، خيرية شعلان وكالة أنباء الشرق الأوسط، مؤكدة أن مطربة دار الأوبرا المصرية "ريم كمال" سوف تحيى حفل توزيع جوائز النقابة وسوف تقدم باقة من روائع زمن الفن الجميل من أغنيات كوكب الشرق أم كلثوم ، ووردة وشادية .