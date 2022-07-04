شكرا لقرائتكم خبر عن هل ميسي وراء السبب الحقيقي لرحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد ؟ والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - كشف مهاجم نادي تشيلسي الإنجليزي السابق، الأيرلندي الشمالي توني كاسبارينو حقيقة رحيل نجم فريق مانشستر يونايتد الإنجليزي، كريستيانو رونالدو عن صفوف الفريق، وقال كاسبارينو في تصريحات تليفزيونية لشبكة talk sports الإنجليزية، أن النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي لاعب فريق باريس سان جيرمان الفرنسي هو السبب في رحيل رونالدو عن صفوف الشياطين الحمر.

لاعب تشيلسي السابق يتهم ميسي في التسبب برحيل رونالدو عن مانشستر يونايتد

‏اتهم توني كاسبارينو النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي بالتسبب في اتخاذ النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو قراره بالرحيل عن مانشستر يونايتد، حيث أن البرتغالي يخشى من تفوق نظيره الأرجنتيني عليه في سجل الهدّافين التاريخيين لبطولة دوري أبطال أوروبا.

وسجل البرتغالي كريستيانو رونالدو في بطولة دوري أبطال أوروبا 141 هدف وحقق لقب البطولة في خمس مناسبات من قبل عن طريق مرة مع مانشستر يونايتد عام 2008 وأربع نسخ مع ريال مدريد الإسباني أعوام 2014 و2016 و2017 و2018 فضلا عن أنه الوحيد تاريخيًا الذي سجل في ثلاث نهائيات من قبل في البطولة.

رونالدو يخشى فقدان لقب هداف دوري أبطال أوروبا لصالح ميسي

وأضاف كاسبارينو خلال حديثه قائلًا: "رونالدو يملك رصيد قوي من الأرقام القياسية لن يلحقه بها أحد غير ليونيل ميسي ورونالدو لن يشارك مع مانشستر يونايتد في البطولة لذلك يبحث عن فريق ينافس في تلك البطولة خوفا من لحاق ميسي به".

وأتم حديثه قائلًا: "ميسي يبتعد عن رونالدو بفارق 15 هدف وسيشارك مع باريس سان جيرمان في البطولة لذلك من المتوقع أن يلحق برونالدو في صدارة الهدافين مع قوة باريس سان جيرمان هجوميا في الوقت الحالي".

يذكر أن رونالدو قد عرض نفسه على فريق بايرن ميونيخ الألماني إلا أن الأخير قد رفض ضم اللاعب بسبب راتبه الضخم، كما أن رونالدو قد يكون بديل البولندي روبرت ليفاندوفسكي في برشلونة في حال فشل إدارة الفريق الكاتالوني في ضم اللاعب.