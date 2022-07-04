شكرا لقرائتكم خبر عن رونالدو يفاجئ إدارة اليونايتد بقرار جديد قبل بداية الموسم والان مع التفاصيل

محمد الفلاح - يواصل النجم البرتغالي كريستيانور رونالدو نجم فريق مانشستر يونايتد إثارة الجدل حول موقفه من البقاء داخل قلعة الشياطين الحمر خلال الموسم القادم.

وقام رونالدو في وقت سابق بإبلاغ الإدارة برغبته في الرحيل عن صفوف الفريق بسبب عدم تأهلهم لدوري أبطال أوروبا الموسم القادم وهو الأمر الذي يرفضه النجم البرتغالي.

في المقابل، طلبت إدارة الفريق من اللاعب سرعة العودة من أجازته من أجل الانضمام مع الفريق في الفترة التجهيزية للموسم المقبل.

ووفقا لصحيفة ذا صن البريطانية، فإن رونالدو قام بإخطار الفريق بتأجيل عودته إلى التدريبات لأسباب عائلية، وقبل النادي الإنجليزي هذا المبرر.

ولايزال الموقف غامضا حول موقف النجم البرتغالي مع الفريق الإنجليزي سواء بالبقاء أو الرحيل لنادي آخر قبل نهاية الميركاتو الصيفي الحالي.

ومن المقرر أن يتدرب يونايتد تحت قيادة مديره الفني الجديد، الهولندي إريك تين هاج، لعدة أيام، قبل انطلاقه في جولة صيفية لمدة 16 يوما، في تايلاند وأستراليا.



استعدادات اليونايتد للموسم القادم



ومن المنتظر أن يتوجه اليونايتد في فترة إعدادية بتايلاند وأستراليا يوم الجمعة المقبل، وتستمر نحو أسبوعين، تحت قيادة المدرب الجديد إيريك تين هاج، وتم إخبار كريستيانو بأنه يتواجد ضمن القائمة.

ماذا قدم رونالدو مع اليونايتد الموسم الماضي



وكان قد انتقل رونالدو لصفوف مانشستر يونايتد الموسم الماضي قادما من صفوف يوفنتوس الإيطالي ليشارك مع الفريق في 38 مباراة.

نجح النجم البرتغالي في هذه المباريات في تسجيل 24 هدفا وصناعة 3 آخرين في مختلف البطولات.