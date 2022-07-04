الذهب الاسود يعاود الارتفاع

وذكرت كالة "بلومبرغ" ان "اسعار العقود الآجلة للخام الأمريكي "غرب تكساس الوسيط"رتفعت بنسبة 1.97% إلى 110.57 دولار للبرميل".

واضافت ان "العقود الآجلة لخام "برنت" صعدت بنسبة 1.87% إلى 113.72 دولار للبرميل".



وفي وقت سابق، حذر محللو بنك "جي بي مورغان" من أن أسعار النفط قد تقفز إلى 380 دولارا للبرميل، إذا دفعت العقوبات الأمريكية والأوروبية روسيا إلى تخفيضات انتقامية في إنتاج الخام.