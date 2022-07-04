طهران تتهم واشنطن بالافتقار للمبادرة لحل الازمة النووية

وقال وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبد اللهيان، أن "بلاده تنظر بصورة إيجابية إلى المحادثات الأخيرة التي عقدت في العاصمة القطرية، بشكل غير مباشر مع الجانب الأميركي، بغية إعادة احياء الاتفاق النووي".واضاف أن "الوفد الأميركي حضر إلى المفاوضات دون نية على المبادرة والتقدم".

وأشارت وزارة الخارجية الايرانية الى ان عبد اللهيان صرح خلال اتصال هاتفي مع وزيرة خارجية فرنسا، كاترين كولونا: "إن تقييمنا للمحادثات الأخيرة إيجابي"، معتبراً أن "طريق الدبلوماسية مفتوح وأن بلاده جادة في التوصل إلى النقطة النهائية".

واوضحت ان "كولونا شددت من جانبها على "وجوب استغلال الفرصة الدبلوماسية، وأهمية أن يحصل اتفاق بين كافة الأطراف".

