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انت الان تتابع خبر الاتحاد العالمي للتنس يفرض غرامات مالية على بطولة ويمبلدون والان مع التفاصيل
بغداد - ياسين صفوان - رياضة
2022-07-04 | 15:50
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اعلن الاتحاد العالمي لتنس السيدات، اليوم الاثنين، عن فرض غرامات مالية على بطولة ويمبلدون على خلفية منع اللاعبات الروسيات من المشاركة في البطولة.
وقال الاتحاد في بيان على موقعه الرسمي، انه "فرض غرامة على الاتحاد البريطاني بقيمة 620 ألف إسترليني، وبطولة ويمبلدون بنحو 200 ألف إسترليني، على خلفية حظر مشاركة اللاعبين من روسيا وبيلا روسيا".
واضاف ان "العقوبات تشمل بطولتي نوتنجهام وإيستبورن، التي ينظمهما الاتحاد البريطاني، وكذلك بطولة برمنجهام التي تدار من قبل أول إنجلند كلوب".
يذكر ان البطولات البريطانية هذا العام، منعت مشاركة الروس والبيلا روس، مما دفع اتحاد تنس الرجال والسيدات لخصم النقاط من البطولة.
واضاف ان "العقوبات تشمل بطولتي نوتنجهام وإيستبورن، التي ينظمهما الاتحاد البريطاني، وكذلك بطولة برمنجهام التي تدار من قبل أول إنجلند كلوب".
يذكر ان البطولات البريطانية هذا العام، منعت مشاركة الروس والبيلا روس، مما دفع اتحاد تنس الرجال والسيدات لخصم النقاط من البطولة.
المحرر: سعد أحمد