موسكو وفنزويلا ستتحايلان على العقوبات الاقتصادية الغربية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - الإثنين 4 يوليه 2022

صرح وزير خارجية فنزويلا، كارلوس فاريا، بأن روسيا وفنزويلا ستواصلان تطوير اقتصاداتهما على الرغم من العقوبات الغربية ضدهما.



جاء ذلك في المؤتمر الصحفي المشترك بينه وبين وزير الخارجية الروسي، سيرغي لافروف، حيث أكد الوزير الفنزويلي على العمل على مشاريع محددة مع الشركات الروسية، ومواصلة تعميق هذا العمل، مضيفا: "نأمل أن نتمكن من الاتفاق على طرق تساعد في تجاوز العقبات القائمة وحل المشكلات المتعلقة بالتمويل".

وأكد الوزير أن "الظروف التي وجدنا أنفسنا فيها بسبب تصرف الإدارة الأمريكية أعاقت تطوير صناعة النفط في بلادنا"، مشيرا إلى أن ذلك أثر على الاستثمارات والتمويل والإقراض وشراء المعدات وقطع الغيار.

وشدد فاريا على أن روسيا طورت "وسائل دفع فريدة، على وجه الخصوص، ما تم استخدامه في العمل مع الصين والهند"، حيث خلص الوزير الفنزويلي إلى أنه على الرغم من الحصار، فإن المزيد من دول العالم تنخرط للتفاعل مع روسيا، دون أن تخشى العواقب التي تهددها.